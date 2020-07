14:28 Uhr

Dinkelscherben: Falscher Microsoft-Mitarbeiter führt einen Mann in die Irre

In Dinkelscherben hat sich ein Betrüger Zugang zum Laptop eines Mannes verschafft, in dem er sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgegeben hat.

In Dinkelscherben wurde ein Mann am Dienstag von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen und in die Irre geführt. Der Unbekannte sagte, dass der Mann aufgrund eines veralteten Betriebssystems Probleme mit seinem Rechner hätte. Im Laufe des Telefonats gelang es dem Unbekannten, sich mit Unterstützung des Mannes in dessen Rechner einzuhacken. Dadurch war dem Täter der Zugriff auf Kontodaten möglich.

Opfer kann Überweisungen von mehreren Tausend Euro gerade noch verhindern

Der Dinkelscherber erkannte noch rechtzeitig, dass der Täter die Überweisung von mehreren tausend Euro auf ein ausländisches Konto angewiesen hatte und konnte über seine Hausbank den Transfer verhindern. Präventionshinweise sowie Handlungsempfehlungen zum Thema „Falsche Microsoft-Mitarbeiter“ finden Sie unter dieser Adresse.. (kar)

