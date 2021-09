Gemeinderat Dinkelscherben: Nachfolger für Grünen-Rätin steht fest

Die ehemalige Markträtin Julia von Schnurbein trat vor einigen Wochen zurück. Für sie folgt nun der Student Joachim Schimming als Marktrat für die Grünen.

Einfach war die Suche nach einem Nachfolger für die ehemalige Markträtin Julia von Schnurbein offenbar nicht. Doch nun steht der Nachfolger fest: Joachim Schimming wurde bei der jüngsten Sitzung des Gremiums vereidigt.

Schimming studiert Politik- und Sozialwissenschaften und freut sich über die neue Aufgabe in der Kommunalpolitik. "Unser Dorf hat viel Potenzial", sagt er. Künftig wolle er sich dafür einsetzen, dass die anstehenden Projekte in der Gemeinde einen "grünen Anstrich" bekommen. Konkret will er sich zum Beispiel für moderne Energiekonzepte einsetzen.

Kritik am Nachrückverfahren der Grünen

Eigentlich standen auf der Liste der Grünen vor Schimming mehrere andere Kandidaten als Nachrücker. Kritik dafür gab es von Marktrat Albert Zott (CSU). Er konnte nicht verstehen, weshalb die eigentlichen drei Nachrückkandidaten nun doch nicht zum Zug kamen. Kritik, die Martin Fischer (Grüne) nicht stehen lassen wollte. Alle drei Listennachfolger wären beruflich oder ehrenamtlich inzwischen stark eingespannt und könnten sich deshalb nicht auch noch als Markträtin oder Marktrat engagieren.

Grundsätzlich wäre auch Schimming lieber gewesen, eine Frau hätte die Nachfolge für von Schnurbein angetreten. Aktuell sitzt mit Ortssprecherin Birgit Bäurle nur eine Frau im Gremium. "Das ist zu wenig", so Schimming. Seine Vorgängerin zog sich nach eigenen Angaben als Markträtin zurück, da sie beruflich eine neue Aufgabe angetreten sei, die viel Zeit beansprucht. (kinp)