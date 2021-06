Zwei Verletzte bei Streit auf Party in Grünenbaindt

Unschönes Ende einer lauen Sommernacht: Am frühen Sonntagmorgen kommt es nach einer Gartenparty in Grünenbaindt zu einem handfesten Streit.

Von Samstag auf Sonntag habe auf einem Grundstück in Grünenbaindt eine Gartenparty stattgefunden, teilt die Polizei mit. Gegen 4 Uhr in der Früh geriet ein Gast mit dem Bewohner in der Küche in einen handfesten Streit.

Hierbei wurde der Hausbewohner leicht verletzt, der Gast jedoch zog sich an den Glasscherben eines zu Bruch gegangenen Wasserkochers mehrere Schnittverletzungen an Händen und Beinen zu und musste vom Rettungsdienst in die Uniklinik Augsburg zur ärztlichen Versorgung gebracht werden. Beide Beteiligten waren erheblich alkoholisiert. (jah)

Lesen Sie auch: