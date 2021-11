Dinkelscherben-Häder

Trotz Prostest von Anwohnern: Neuer Funkmast in Häder soll kommen

Plus Um das Netz zu verbessern, soll ein neuer Mobilfunkmast in Häder errichtet werden. Das passt vielen Anwohnern überhaupt nicht. Nun musste der Marktrat eine Entscheidung fällen.

Von Philipp Kinne

Für schnelleres mobiles Internet in Häder und Umgebung soll ein neuer Mast her. Die Gegend gilt laut Standortbetreiber als weißer Fleck, ein Gebiet, in dem der Empfang deutlich unter dem 3G-Standard liegt. Das bedeutet: Wer mit mobilen Daten im Internet surfen will, bekommt ein Problem. Das soll sich durch den neuen, 15 Meter hohen Mobilfunkmast ändern. Doch vielen Anwohnern in Häder passt das überhaupt nicht.

