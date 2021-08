Hilferuf vom TSV Dinkelscherben: Übungsleiter dringend gesucht

Nach den Sommerferien soll beim Turnen eigentlich wieder durchgestartet werden. Doch in Dinkelscherben fehlt es aktuell an Helfern.

Gerne würde die Fitness-Abteilung des TSV Dinkelscherben nach den Sommerferien wieder ins Training einsteigen – es gibt dabei aber ein Problem: „Wir haben nicht genug Übungsleiter und Helfer, um unser Programm wie gehabt anbieten zu können“, sagt Abteilungsleiterin Katy Albrecht. Trainerausfälle aufgrund von Familienzuwachs oder der Wunsch, altersbedingt kürzer treten zu wollen, belasten die Abteilung.

Vor allem im Bereich Kinderturnen ist der Bedarf an Helfern und Übungsleiternachwuchs groß. „Wenn sich hier nicht jemand findet, müssen wir das Programm mindestens reduzieren“, sagt Albrecht. „Entweder gibt es dann weniger Zeiten für die Turnkinder, oder eine starke Teilnehmerbegrenzung.“ Dabei konnte das Programm in den vergangenen Monaten ohnehin pandemiebedingt gar nicht oder nur stark eingeschränkt stattfinden.

TSV Dinkelscherben sucht dringend neue Helfer

Ähnlich sieht es bei den Angeboten für Erwachsenen-Fitness aus. „Wir haben Übungsleiterinnen, die seit über 30 Jahren ehrenamtlich Sportprogramme anbieten“, sagt Albrecht. „Dass die irgendwann nicht mehr Woche für Woche in der Halle stehen wollen, ist verständlich“. Schon seit Jahren sucht die Abteilung deshalb auch für diese Sparte nach Übungsleiter-Nachwuchs, um die Trainerinnen zu entlasten und später zu ersetzen. „Niemand muss sofort eine Gruppe allein übernehmen“, erklärt die Abteilungsleiterin. Über die Mithilfe in der Trainings-Gruppe und die Fortbildungsmöglichkeiten, die der Verein über den BLSV (Bayerischer Landessportverand) bieten, könne man gut in die Aufgaben hineinwachsen. Albrecht hofft deshalb, dass sich doch noch Mütter oder Väter, Sportstudierende, Sportbegeisterte ab 16 Jahren, oder Übungsleiterinnen und -leiter finden, die den Verein unterstützen möchten.

Gebraucht werden Helfer und potenzielle Übungsleiterinnen und -leiter immer montags, im Bereich Kinderturnen ab 16 Uhr und im Bereich Erwachsenen-Fitness ab ca. 18 Uhr. Auch eine regelmäßige zwei- oder dreiwöchentlich Unterstützung sei hilfreich. Genauere Informationen gibt es bei Astrid Becker (0151 / 75028188, Kinderturnen) oder Katy Albrecht (0170 / 7225510, Erwachsenen-Fitness). (AZ, kinp)