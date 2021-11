In Dinkelscherben gibt es eine neue Tempo-30-Zone

Plus Im Mühlenweg und der Mühlangerstraße in Dinkelscherben müssen Autofahrer künftig langsamer fahren. Schon einmal stimmte der Marktrat darüber ab. Nun hat er seine Meinung geändert.

Schon lange machen sich einige Anwohner in Dinkelscherben für eine neue Tempo-30-Zone stark. Im Mühlenweg und der Mühlangerstraße. In dem Wohngebiet südlich der Augsburger Straße muss nun langsamer gefahren werden. Schon vor knapp drei Jahren stimmte der Marktrat darüber ab. Damals entschied sich das Gremium gegen die Begrenzung. Doch das inzwischen neu gewählte Gremium kippt diese Entscheidung.