Dinkelscherben

27.06.2021

Jetzt wird der zweite Teil des Seniorenheims in Dinkelscherben saniert

Dieser Gebäudeteil des Seniorenheims in Dinkelscherben wird nun saniert.

Plus Die Zimmer sind entkernt, der Rohbau kann beginnen. Die Renovierung des 400 Jahre alten Seniorenheims der Hospitalstiftung in Dinkelscherben geht in die nächste Phase.

Von Katja Röderer

An Stillstand ist im Seniorenheim in Dinkelscherben nicht zu denken. Das über 400 Jahre alte Gebäude muss dringend saniert werden. Das mag vor einigen Jahren zunächst für unmöglich gehalten worden sein. In Dinkelscherben funktioniert es trotzdem. Hier wird inzwischen schon der zweite von drei Bauabschnitten angegangen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

