Dinkelscherben

vor 55 Min.

Jugendliche erleben mit dem Kreisjugendring ein Stück Frankreich in Dinkelscherben

Bei dem deutsch-französischen Austausch des Kreisjugendrings in Dinkelscherben treffen Jugendliche aus Frankreich und Deutschland zusammen.

Plus Viel erleben und eine Fremdsprache trainieren: 16 Jugendliche erlebten eine deutsch-französische Begegnung in Dinkelscherben. Was den Teilnehmern daran besonders gefiel.

Von Bianca Dimarsico

Bei einem Ferienprogramm des Kreisjugendrings (KJR) im Jugendhaus Reischenau in Dinkelscherben lernten Jugendliche spielerisch französisch und schlossen neue Freundschaften. Neben dem Sprachtraining standen allerdings auch mehrere Ausflüge auf dem Programm. Die Jungen und Mädchen konnten sich dabei einiges aussuchen.

