Kinder in Dinkelscherben erleben wieder Freude an der Bewegung

Plus Nach dem langen Lockdown: Das Sonderprogramm des Freistaats "Erlebe Deinen Sport" ermöglicht eine erlebnisreiche Woche auf dem Kaiserberg in Dinkelscherben.

Um Kindern nach den langen Monaten der Inaktivität wieder die Freude an der Bewegung zu vermitteln, hat sich der TSV Dinkelscherben entschlossen, im Rahmen des Sonderprogramms eine Sommersportwoche anzubieten. Das Vereinsgelände auf dem Kaiserberg bot sich hierfür an und schnell waren alle Abteilungen bereit mitzumachen.