6000 Kilometer: Mit dem Dinkelscherber Feuerwehrauto nach Kirgisistan

Plus Lange stand das alte Auto auf dem Bauhof in Dinkelscherben. Nun soll das Fahrzeug nach Asien, um die erste Freiwillige Feuerwehr Kirgisistans zu gründen.

Der alte Volkswagen LT31 springt auf Anhieb an. Mit seinen 43 Jahren gilt das Feuerwehrauto zwar schon als Oldtimer, doch es ist noch gut in Schuss. Außer dem Gemeindegebiet Dinkelscherben hat der Wagen noch nicht viel gesehen. Das wird sich ändern. Vor ihm liegt eine 6000 Kilometer lange Reise nach Zentralasien. Das abenteuerliche Ziel: Kirgisistan. Dort soll das Auto der ersten Freiwilligen Feuerwehr des Landes übergeben werden.