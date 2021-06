Dinkelscherben

06:30 Uhr

Mit Eisenstange bewaffnet: Party in Dinkelscherben eskaliert

Plus Weil ihnen die Musik auf einer Feier nicht passt, rasten zwei Brüder völlig aus. Es kommt zu einer wüsten Schlägerei, die nun vor Gericht verhandelt wird. Was die jungen Männer erwartet.

Von Philipp Kinne

Es ist kurz vor Mitternacht, als die Party völlig aus dem Ruder läuft. An einem Samstagabend im Oktober 2019 wandelt sich eine Geburtstagsfeier in eine wilde Schlägerei. In einem Stadel in Dinkelscherben eskaliert die Feier. Zwei Brüder aus dem nördlichen Landkreis schlagen zu und bewaffnen sich. Vor Gericht wird klar: Den beiden passte offenbar die auf der Party gespielte Musik nicht.

