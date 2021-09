Mit zwei Promille in Dinkelscherben am Steuer erwischt

Der Fahrer hatte getankt - aber nicht sein Auto. Er wurde nach einer Autofahrt daheim mit mehr als zwei Promille im Blut angetroffen. Das hat Folgen.

Mit über zwei Promille am Steuer: Zeugen war am Freitagabend gegen 20.30 Uhr der 57-jährige Fahrer aufgefallen, welcher nach dem Konsum mehrerer Weizen mit seinem Auto vom Billardkaffe in Dinkelscherben weggefahren war. Der Fahrer wurde zu Hause angetroffen. Ein durchgeführter Alkotest ergab laut Polizei einen Wert von 2,16 Promille. Der Führerschein wurde sichergestellt. Den Fahrer erwartet neben einer Geldstrafe ein mehrmonatiges Fahrverbot und aufgrund des hohen Alkoholwertes wahrscheinlich auch eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU). (lig)