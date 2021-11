Dinkelscherben

vor 16 Min.

Nach Abbruch: In Dinkelscherben könnte eine neue Zusambrücke für Radler entstehen

Plus Vor etwa sechs Jahren musste die alte Brücke über die Zusam abgerissen werden. Nun könnte sie wieder aufgebaut werden - allerdings nur für Radler und Fußgänger.

Von Philipp Kinne

Mit dem Auto gibt es schon seit Jahren nur noch eine Möglichkeit, die Zusam in Dinkelscherben zu überqueren - die Brücke in der Bahnhofstraße. Das wird sich wohl so schnell auch nicht ändern. Dennoch könnte die alte Zusambrücke von der Marktstraße in Richtung Westen reaktiviert werden - wenn auch nur für Radler und Fußgänger. Wie die Brücke aussehen könnte, wurde nun im Marktgemeinderat diskutiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen