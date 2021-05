Nach einem Parkrempler parkt Frau in Dinkelscherben das Auto um

Indem sie das Auto umparkt, hofft eine Unfallflüchtige in Dinkelscherben wohl, ihr Missgeschick vertuschen zu können. Aber sie wird beobachtet.

Auf einem Supermarktparkplatz in der Augsburger Straße parkte am Samstag gegen 11.30 Uhr eine 42-Jährige ein, machte aber mit der hinteren Türe eine Beule in die Türe eines anderen Pkw. Laut Polizei setzte sich die Frau dann wieder in ihr Auto und stellte es diesmal im hinteren Bereich des Parkplatzes ab. Nach kurzer Zeit entfernte sie sich vom Parkplatz, ohne eine Nachricht am beschädigten Pkw zu hinterlassen.

Anzeige wegen Unfallflucht

Das ganze Geschehen wurde von einer Zeugin beobachtet. Sie machte die Geschädigte auf den Vorfall aufmerksam. Anschließend wurde der Unfall von der Polizei aufgenommen. Die Verursacherin erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht. Der Gesamtschaden wird auf knapp 1000 Euro geschätzt. (dav)

