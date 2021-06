Dinkelscherben

07:00 Uhr

Neu gegründeter Verein will Windräder bei Dinkelscherben verhindern

Plus Die Bürgerinitiative "LebensWerte Reischenau" wird zum Verein. Ihr Ziel: Keine riesigen Windräder im Wald bei Ettelried. Weshalb die Anlagen dort für die Mitglieder keinen Sinn ergibt.

Von Philipp Kinne

Seitdem die Pläne für mehrere Windräder in der Nähe des Dinkelscherber Ortsteils Ettelried auf dem Tisch liegen, wird das Thema heiß diskutiert. Die Bürgerinitiative "LebensWerte Reischenau" positionierte sich schon früh gegen den Bau von zehn 250 Meter hohen Windrädern. Sie fürchten einen massiven Eingriff in die Natur und Folgen für die Anwohner. Nun wird die Initiative zum Verein. Was sind ihre Ziele?

