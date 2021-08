Ölwanne am Pkw gerissen: Lange Ölspur durch Dinkelscherben

Eine mehrere Hundert Meter lange Ölspur zog sich am Samstagvormittag durch Dinkelscherben. Wie es dazu kam.

Als ein 66-jähriger Autofahrer am Samstagvormittag in der Quellenstraße in Dinkelscherben über einen unebenen Gullideckel fuhr, riss die Ölwanne des Autos. Laut Polizei reichte eine Ölspur mehrere Hundert Meter bis zur Avia-Tankstelle in der Marktstraße Dinkelscherben. Die Spur wurde dann durch die Freiwillige Feuerwehr Dinkelscherben mit Ölbindemittel gebunden.

Gullideckel wird überprüft

Nun überprüfen Polizei und Gemeinde, wie es zu dem Problem mit dem Gullideckel kommen konnte. (dav)