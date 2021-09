Peter Baumeister ist jetzt Altbürgermeister von Dinkelscherben

Plus Seinem Namen habe der ehemalige Bürgermeister in seiner Amtszeit alle Ehre gemacht, meint der amtierende Rathauschef. Wie Peter Baumeister Dinkelscherben veränderte.

Im wahrsten Sinne des Wortes ein Baumeister, das sei der neue Altbürgermeister von Dinkelscherben gewesen, resümierte der amtierende Rathauschef Edgar Kalb. Er überreichte seinem Vorgänger Peter Baumeister nun die Urkunde zum Altbürgermeister, der höchsten Ehrenbezeichnung einer Kommune. 18 Jahre lang war Baumeister Dinkelscherbens Ratshauschef. In dieser Zeit hat sich die Marktgemeinde sichtlich verändert.