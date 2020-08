10:53 Uhr

Dinkelscherben: Polizei verhindert eine Trunkenheitsfahrt

Ein 37-Jähriger will nach dem Besuch einer Bar in Dinkelscherben heimradeln, sein Alkoholgehalt und die Polizei stehen dem aber glücklicherweise im Weg.

Torkelnd und sein Fahrrad als Gehhilfe nutzend ist ein 37-Jähriger am Samstag in der Mödishofer Straße in Dinkelscherben von einer Bar weggelaufen. Die Polizei bemerkte gegen 23.54 Uhr den Mann und hielt ihn zur Befragung an. Dabei sagte er, dass er eigentlich nach Hause fahren will, aber nicht auf sein Fahrrad kommt.

Die Polizei fand den Grund schnell heraus. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,88 Promille. Das Fahrrad wurde daraufhin nach Auskunft der Polizei von der Streifenbesatzung vor Ort versperrt und der Betroffene zur Verhinderung weiterer Gefahren nach Hause gefahren. (thia)

