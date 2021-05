21-Jähriger fährt in Ried einer Autofahrerin ins Heck

Eine Chevrolet-Fahrerin muss verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkt der junge Mann zu spät und fährt auf.

Zu spät reagiert hat ein 21-jähriger Autofahrer am Mittwoch in Ried. Er bemerkte nicht, dass eine Frau vor ihm verkehrsbedingt bremsen musste. Der 21-Jährige war laut Polizei um 8.12 Uhr mit seinem Skoda-Fabia auf der Hattenbergstraße in Ried in Richtung Ustersbach unterwegs.

Als eine 29-jährige Chevrolet-Fahrerin vor ihm abbremsen musste, erkannte dies der junge Mann zu spät und fuhr auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 3500 Euro. (thia)

