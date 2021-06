Radler löst in Ried einen Unfall mit 5500 Euro Schaden aus

Ein Autofahrer will in Ried einen unsicheren Radler mit großem Sicherheitsabstand überholen. Dadurch erschrickt ein entgegenkommender Traktorfahrer.

Eine kleine Kettenreaktion hat ein unsicher fahrender Radler am Montag in Ried ausgelöst. Am Ende gab es einen Sachschaden in Höhe von 5500 Euro.

Nach Auskunft der Polizei war am Montag um 8.45 Uhr ein 42-jähriger Audi-Fahrer auf der Hattenbergstraße in Ried unterwegs. Aufgrund des äußerst unsicher fahrenden Radlers wollte er einen besonders großen Sicherheitsabstand einhalten und lenkte zur Fahrbahnmitte hin. Dadurch erschrak jedoch ein entgegenkommender 30-jähriger Traktorfahrer so sehr, dass er seinerseits ruckartig nach rechts steuerte. Bei dem Manöver kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Gartenzaun und einen dahinter liegenden Holzstadel. (thia)