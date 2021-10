Dinkelscherben

vor 47 Min.

Seniorin löst versehentlich einen Feuerwehreinsatz in Dinkelscherben aus

Versehentlich löste eine ältere Dame in Dinkelscherben am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz aus.

Eine 78-Jährige hat am Donnerstag gegen 22 Uhr versehentlich einen Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Dame versehentlich Holz in das Backfach ihres Kamins gelegt. Da der Kamin den Rauch nicht abziehen konnte, verteilte sich dieser in der Wohnung und löste den installierten Feuermelder aus. Daraufhin wurden Polizei auch die Feuerwehr Dinkelscherben zu einem Einfamilienhaus in der Rohbergstraße gerufen. Die Rettungskräfte lüfteten lediglich die Wohnung durch. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden. (kinp)

