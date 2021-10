Siefenwanger Straße in Dinkelscherben soll saniert werden

Plus Spurrillen, Risse, schlechter Zustand: Über 50 Jahre ist die Straße alt, nun soll sie erneuert werden. Es stellt sich die Frage: wie? Zwei Varianten sind im Gespräch.

Sie ist eigentlich eine Wohnstraße. Doch am Ende befindet sich ein Stahlwerk. Deshalb brettern regelmäßig schwere Lastwagen durch die enge Siefenwanger Straße in Dinkelscherben. Die Folge: Die Spurrillen werden immer tiefer, Risse immer größer. Schon lange wird darüber nachgedacht, wie die Straße saniert oder entlastet werden kann. Nun taucht das Thema erneut im Gemeinderat auf. Dort wird über zwei Lösungen nachgedacht.