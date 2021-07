Sommerbühne im Rathausgarten: Endlich wieder Livemusik in Dinkelscherben

Sechs Wochenenden lang stehen in Dinkelscherben wieder Künstler auf der Bühne. Ein eigener Radiosender, die Musik und alles rund um die Bühne.

Ein normales "Dinkel-Festival" mit tausenden Besuchern wird es zwar nicht, doch endlich gibt es in der Marktgemeinde wieder Livemusik unter freiem Himmel. An den kommenden sechs Wochenenden stehen insgesamt zwölf Bands und Künstler auf der Bühne im Rathausgarten. Momentan planen die Veranstalter mit bis zu 250 Gästen - unter Auflagen. Los geht´s am Freitagabend.

Wer sich die Konzerte von "ScheinEilig" und "Gamskapler" nicht entgehen lassen möchte, kann ebenso wie für alle anderen Abende online Tickets reservieren. Für die Veranstaltungen an diesem Wochenende sind schon über 150 Karten reserviert, sagt Michael Kalb, einer der Organisatoren der Sommerbühne. "Wir freuen uns aber auch über alle, die an der Abendkasse vorbeikommen."

Sommerbühne 2021 im Dinkelscherber Rathausgarten: Eintritt ist kostenlos

Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, braucht einen negativen Corona-Test. Den kann man beim Roten Kreuz vor Ort machen. Der Eintritt ist an allen Abenden kostenlos. Kinder unter sechs Jahren brauchen kein Ticket. Mit dem Vor-Ort-Erwerb von Verzehrgutscheinen unterstützen die Gäste die auftretenden Künstler und die gemeinnützigen Vereine. Einlass ist an allen Tagen ab 17 Uhr, Veranstaltungsbeginn ist um 18.30 Uhr. Die Veranstaltung endet um ca. 22 Uhr. Die Konzerte finden bei jedem Wetter statt.

Nach dem Ausscheiden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM stellt Michael Kalb fest: "Seitdem steigt die Nachfrage an Tickets." Das dürfte die vielen Künstler, die nach monatelanger Pause nun wieder live spielen können, freuen. "Die haben richtig Bock", sagt Kalb. Die Sommerbühne ist eine der ersten größeren Veranstaltungen im Augsburger Land nach den Corona-Lockerungen.

Infos rund um die Sommerbühne 2021 in Dinkelscherben

Für alle die das Geschehen zwar gerne verfolgen wollen, aber keine Zeit oder Möglichkeit haben vorbeizuschauen, gibt es eine besondere Möglichkeit. Zum ersten Mal in der Geschichte der Marktgemeinde bekommt Dinkelscherben einen eigenen Radiosender - zumindest für die sechs Wochen, in denen auf der Sommerbühne im Rathausgarten Auftritte stattfinden. "Eigentlich hätten wir ja tausende Besucher im Rathausgarten gehabt, wenn das Dinkel-Festival wie in den Vorjahren stattgefunden hätte", sagt Mitorganisator Moritz Jelting: "Die erreichen wir jetzt halt über unseren Radiosender - zumindest theoretisch.”

Das "Funkbüro Reischenau", wie der Sender getauft wurde, sendet deshalb jeden Freitag und Samstag jeweils von 18 bis 22 Uhr live aus dem Rathausgarten. Allerdings wollten die Macherinnen und Macher nicht einfach nur das Bühnenprogramm übertragen: “Verwackelte Livestreams haben wir in diesem Jahr wirklich genügend gesehen”, erklärt Anna Klein vom Funkbüro-Team, “deshalb ergänzen wir das Programm mit Moderationen, Interviews und Live-Gästen. Richtiges Radio halt.”

Alle Infos zum Programm und den digitalen Radiosender finden Sie unter www.sommerbuehne-im-rathausgarten.de.