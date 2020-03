16:25 Uhr

Dinkelscherben: Sonntagsmesse per Livestream

In Zeiten von Corona ist vor allem Handhygiene wichtig. Deswegen fällt seit einigen Wochen in den Gemeinden der Friedensgruß aus. Weil sich die Situation nun verschärft hat, bleiben mittlerweile viele Gläubige zu Hause. In Dinkelscherben können sie die Sonntagsmesse im Livestream verfolgen.

Die Pfarreiengemeinschaft Dinkelscherben überträgt den Gottesdienst per Livestream im Internet. Seit der Coronawelle wird das Angebot verstärkt genutzt.

Von Sören Becker

Selbst die Kirchen müssen sich dem Coronavirus unterordnen. Seit einigen Wochen wird in vielen Gemeinden zum Friedensgruß nicht mehr die Hand geschüttelt und die Weihwasserbehälter bleiben leer. Das Virus bringt immer mehr Leute dazu, zu Hause zu bleiben. In der Pfarrgemeinde Dinkelscherben ist das aber kein Grund, die Messe zu verpassen. Dort wird jeden Sonntag um 10 Uhr die Messe in der St.-Simpert-Kirche per Livestream übertragen.

Ein Nutzer des Angebots ist Hans Kopp. Der Rentner konnte wegen einer Knieoperation für zwei Wochen nicht das Haus verlassen. Für den regelmäßigen Kirchgänger ein Problem: „Die Messe ist für mich ein fester Bestandteil der Woche. Da kann ich mich besinnen und zur Ruhe kommen“, sagt Kopp. Während er ans Bett gefesselt war, habe er mit seinem Tablet in der Hand auf dem heimischen Sofa mitgebetet. Allerdings habe er auf das Mitsingen verzichtet. Es sei ihm wichtig, den Gottesdienst in seiner Heimatgemeinde zu verfolgen: „Wenn der im Fernsehen aus irgendeiner Großstadt übertragen wird, fehlt mir einfach der Bezug“, sagt der Dinkelscherber. Hier kenne er den Pfarrer und sei in die Gemeinde involviert.

Conrad Frede übernimmt die technische Leitung. Er hat in der Kirche eine Webcam angebracht und überträgt die Messe mit einem Computer. Die Server für den Livestream stehen in der Schweiz. Das Projekt koste die Gemeinde 400 Euro im Jahr.

Am Anfang sei die Qualität nicht so gut gewesen, aber man habe sich kontinuierlich verbessert. Nach Angaben von Kopp hat der Livestream regelmäßig etwa 20 Zuschauer. Frede hat auch schon einmal 60 gehabt, als Bischof Florian Wörner zu Gast in Dinkelscherben war. Gerade Senioren bräuchten meist jemanden, der ihnen die Technik erklärt. Frede hilft gerne.

Pfarrer Martin Gall ist von dem Projekt begeistert. Einer seiner Vorgänger, Herbert Gugler, hatte das Projekt 2012 gestartet. Gugler ist mittlerweile Pfarrer in Aichach. „Es gibt viele treue Gemeindemitglieder, die zu alt sind, um es noch in die Kirche zu schaffen“, sagt Gall. Das Projekt werde gut angenommen: „Wenn es wegen der Technik mal nicht klappt, bekomme ich immer zahlreiche Beschwerden“, sagt der Geistliche.

Selbst die Kircheneinrichtung wurde umgestellt, um eine reibungslose Übertragung zu ermöglichen: „Ursprünglich war die Anzeige für die Nummer im Gesangbuch nicht sichtbar, weil die Webcam auf den Altar gerichtet war“, sagt Gall. Man habe sie aber umgestellt, um den Zuschauern zu Hause das Mitsingen zu ermöglichen.

„Wenn eine Beerdigung oder Taufe ist und es Verwandte im Ausland gibt, übertragen wir die auch“, sagt Gall. So sei die Dinkelscherber Messe mittlerweile auch in Australien, Russland und den Vereinigten Staaten gesehen worden.„Wir haben bei der Einrichtung vor allem an ältere Gemeindemitglieder gedacht. Für Gläubige in Corona-Quarantäne ist das aber sicher auch gut“, sagt Frede und lacht. Im Zuge der Erkrankungswelle sei die Zuschauerzahl leicht gestiegen.

Die Messe in Dinkelscherben wird jeden Sonntag um 10 Uhr im Internet unter www.pfarreiengemeinschaft-dinkelscherben.de/liveübertragung/ gestreamt.

