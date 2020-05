vor 45 Min.

Dinkelscherben: Sprinterfahrer stößt frontal mit VW-Fahrerin zusammen

Ein 27-Jähriger gerät am Mittwoch in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. Die 37-jährige Fahrerin hat keine Chance mehr, auszuweichen.

Frontal mit einem entgegenkommenden Auto ist der Fahrer eines Mercedes-Sprinter am Mittwoch in Dinkelscherben zusammengestoßen. Der 27-Jährige fuhr gegen 8.15 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Krumbacher Straße.

Auf Höhe des Bahnhofes geriet er laut Polizei in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden 37-jährigen VW-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß verletzten sich beide Fahrer sowie die Beifahrerin im Sprinter leicht und wurden vorsorglich ins Krankenhaus Krumbach eingeliefert. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 13.000 Euro.(thia)

