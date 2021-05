Dinkelscherben

vor 1 Min.

Trotz Pandemie: So könnte das Dinkel-Festival heuer aussehen

Plus Ein klassisches Dinkel-Festival wird es in Zeiten der Pandemie nicht geben können. Doch es gibt Pläne für eine Alternative. Wie die aussehen und weshalb diesmal sogar länger gefeiert werden könnte.

Von Philipp Kinne

Tausende Besucher, mehrere Bühnen mit Livemusik, dichtes Gedränge - da werden Erinnerungen an das Dinkel-Festival wach. Doch in Zeiten der Pandemie sind große Veranstaltungen wie diese noch nicht in Sicht. In Dinkelscherben hat man sich deshalb einen alternativen Plan ausgedacht, den Bürgermeister Edgar Kalb bei der jüngsten Gemeinderatssitzung vorstellte. Das Konzept kommt gut an.

Themen folgen