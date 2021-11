Überzeugendes Duo mit klassischer Kammermusik in Dinkelscherben 

Im Dinkelscherber Zehentstadel gibt es klassische Musik zu hören. Dem Publikum im vollbesetzten Saal gefällts.

Da haben sich zwei Vollblutmusiker zusammengefunden, um dem interessierten Publikum das zu bieten, wonach es seit bald zwei Jahren lechzt: Klassische Kammermusik vom Feinsten. Ludwig Hornung, Organisator der Dinkelscherbener Konzerte, an der Geige und der Hefele-Schüler Günther Englert am Flügel, musizierten im Saal des Museums im Zehntenstadel, einem akustisch bestens geeigneten Raum, der einen schon mit dem hier ausgestellten Mammutzahn an die Zeitlichkeit alles Irdischen erinnert. Mit ihrer Sonatenauswahl trafen die beiden Künstler denn auch den Nerv der Zeit, ein Lebensgefühl, das zwischen barocker Vanitas und romantischer Sehnsucht changiert.

Bachs erste Sonate für Violine und Cembalo, h-moll, bei der die Musikanten gleichberechtigt miteinander konzertieren, setzte den künstlerischen Maßstab. Ein wunderbarer Dialog entstand, dem das Publikum im pandemiebedingt locker, aber voll besetzten Museumssaal fasziniert folgte.

Einen besonderen Genuss bot auch Dvoraks selten gespielte Sonate F-Dur. Violine und Flügel zeigten ihr Können und brillierten in Klangschönheit und Perfektion. Berührend das zarte Frage- und Antwortspiel im langsamen Satz. Man konnte sich wie Caspar David Friedrichs "Frau am Fenster" fühlen, eingeschlossen in schützende Räume und beschränkt auf den sehnsüchtigen Blick hinaus in die weite Welt, aber beglückt durch eine Musik, die alle Schranken durchbricht. Mit einem Stück von Bela Bartok als Zugabe lockten uns die beiden Künstler wieder in die Moderne zurück. (AZ)

