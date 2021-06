Unbekannte lassen an einem Micra in Dinkelscherben die Luft ab

Als die Besitzerin am Morgen losfahren will, sind beide rechten Reifen ihres Autos platt. Nun ermittelt die Polizei.

Unbekannte haben an einem Auto in Dinkelscherben die Luft abgelassen. Die Polizei stuft dies als Sachbeschädigung ein.

Der Nissan Micra stand in der Mühlangerstraße in Dinkelscherben. Irgendwann in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schraubten Unbekannte das Ventil aus den beiden rechten Reifen ab und ließen die Luft entweichen. "Auch ohne Substanzverletzung wird hier die Handlung rechtlich als Sachbeschädigung eingestuft", teilt die Polizei mit. Der Besitzerin entstanden Kosten in Höhe von 100 Euro, um ihr Auto wieder fahrbereit zu machen. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)