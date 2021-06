Unbekannte springen auf Motorhaube eines Autos in Dinkelscherben

Auf die Motorhaube eines Autos in Dinkelscherben sind Unbekannte gesprungen. Nun werden sie deswegen von der Polizei gesucht.

Unbekannte Täter gesucht: Am Donnerstagabend von 19.30 bis 21.15 Uhr hatten unbekannte Täter auf dem Parkplatz des Sportvereines Dinkelscherben in der Burggasse die Motorhaube eines dort geparkten schwarzen Audi A4 Avant eingedellt. Der oder die Täter dürften laut Polizei dabei vermutlich auf die Motorhaube gesprungen sein. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/18900. (lig)