Unbekannte verwüsten Garten in Dinkelscherben

Unbekannte schmeißen Blumentöpfe um und reißen die Blumen aus dem Boden. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen.

Eine böse Überraschung erlebten die Bewohner zu Wochenbeginn in Dinkelscherben. Unbekannte hatten in ihrem Garten in der Bahnhofstraße 5 gewütet.

Passiert ist der Vorfall laut Polizei in der Zeit am Sonntag zwischen 2 und 16 Uhr. In dem Garten wurden Blumentöpfe umgeschmissen, Blumen herausgerissen und ein Rosenbogen verbogen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Polizei in Zusmarshausen sucht Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. (thia)