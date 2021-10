Unbekannter fährt geparkten Golf in Dinkelscherben an

Der Fahrzeughalter stellt seinen VW Golf in der Bahnhofstraße ab. Dort fährt ein bislang Unbekannter gegen das Auto und flüchtet.

Ein schwarzer VW Golf ist in Dinkelscherben in der Bahnhofstraße beschädigt worden. Der Verursacher hat sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Passiert ist der Unfall laut Polizei im Zeitraum zwischen dem 20. September und 4. Oktober. In dieser Zeit wurde der Golf von einem Unbekannten angefahren. Am VW entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)