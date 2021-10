Unfall beim Aussteigen in Dinkelscherben

Als eine Frau aus ihrem Auto aussteigen will, übersieht sie ein anderes Fahrzeug. Das hat Folgen, der Schaden ist groß.

Als eine 71-Jährige am Donnerstag gegen 12 Uhr aus ihrem Audi aussteigen wollte, kam es zu einem Unfall. Laut Polizei stand der Wagen am Fahrbahnrand der Marktstraße in Dinkelscherben. Als die Frau aussteigen wollte, übersah sie laut Polizei einen näherkommenden Ford und öffnete die Fahrertüre.

Bei dem Zusammenstoß sei niemand verletzt worden, teilt die Polizei mit. Der Sachschaden wird von den Beamten auf etwa 6000 Euro geschätzt. (kinp)