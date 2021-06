Täter stehlen Kennzeichen in Unterschöneberg

Unbekannte Täter haben Kennzeichen in Unterschöneberg von einem Auto abgeschraubt. Wer hat sie beobachtet?

Unbekannte Täter entwendeten bereits in der Nacht von Sonntag, 6. Juni, auf Montag, 7. Juni, die beiden Kennzeichen eines Wagens, der in der Violauer Straße in Unterschöneberg abgestellt war. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, sollen sich mit der Polizei in Zusmarshausen in Verbindung zu setzen, Telefon 08291/18900.

Lesen Sie auch: