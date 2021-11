Neue Masche: Polizei warnt vor Telefonbetrügern im Kreis Augsburg

Immer wieder rufen Telefonbetrüger ahnungslose Bürger im Landkreis an. Vor diesen neuen Maschen warnt die Polizei aktuell.

Zwei Fälle von Telefonbetrug meldet die Polizei in Dinkelscherben und Ustersbach. Demnach rief am Freitag gegen 9.30 Uhr ein Unbekannter bei einer 68-Jährigen in Dinkelscherben an. Er soll sich als Mitarbeiter einer "Vollzugsbehörde Stuttgart" ausgegeben haben. Er behauptete, es ginge um Forderungen, bei welcher die Angerufene zwischen einer außergerichtlichen Lösung oder einer Pfändung wählen könne.

Betrüger geben sich am Telefon als Mitarbeiter einer Behörde aus

In aller Regel versuchten die Täter, die Geschädigten in Richtung einer außergerichtlichen Lösung zu drängen, was dann in einer sofortigen Zahlung eines Betrages auf das Konto der Täter endet, teilt die Polizei mir. Im vorliegenden Fall kam es jedoch zu keinem Schaden für die Frau, da sie bereits in der Vergangenheit mehrere Anrufe wegen angeblicher Lottogewinne erhalten hatte und daher schon vorsichtig war.

Achtung vor dieser miesen Masche

Gegen 11.00 Uhr sei dann eine 79-jährige Frau aus Ustersbach ebenfalls von einer bisher unbekannten Person angerufen worden, so die Polizei. Der Anrufer gab sich hier als Angehöriger des Bundeskriminalamtes aus und gab vor, dass etwas mit den Ausweisdokumenten der Angerufenen nicht stimmen würde. Aber auch die 79-Jährige fiel nicht auf den Anrufer herein und legte auf. (kinp)