Dinkelscherben

vor 32 Min.

Wird aus dem alten Gebäude am Bahnhof in Dinkelscherben ein Millionenprojekt?

Wird die Pizzeria am Bahnhof in Dinkelscherben saniert?

Plus Eine Wirtschaft, dazu Gästezimmer und Wohnungen - die Pläne für das in die Jahre gekommene Gebäude am Dinkelscherber Bahnhof sind imposant. Das ist der Stand.

Von Philipp Kinne

Langfristig könnte aus dem Dinkelscherber Bahnhofsgelände ein neues Ortszentrum werden. Das zumindest ist die Vision. Ganz am Anfang stehen die Pläne dazu nicht mehr. Nun geht die Gemeinde einen weiteren richtigen Schritt für das Zukunftsprojekt. Aus dem in die Jahre gekommenen Gebäude auf dem Areal könnte eine große Gastwirtschaft mit Gästezimmern und Wohnungen werden. Doch entschieden ist das noch nicht. Entscheidend dürften am Ende die Kosten sein. Es geht um Millionen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen