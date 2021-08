Dinkelscherben

Zug am Dinkelscherber Bahnhof mit Graffiti besprüht

Die Polizei hat sechs junge Leute in Verdacht. Sie sollen am Dinkelscherber Bahnhof Graffiti gesprüht haben.

Die Polizei hat am Sonntagmorgen in Dinkelscherben mutmaßliche Graffiti-Sprayer aufgespürt. Sie sollen einen 80 Meter langen Zug angesprüht haben. Ein Zeuge hatte Sprühgeräusche gehört und Farbe gerochen. Gegen 3.50 Uhr meldete er das der Polizei, die daraufhin zum Bahnhof nach Dinkelscherben fuhr. Dort sahen die Polizisten, wie einer der mutmaßlichen Täter auf den Gleisen in Richtung Ulm flüchtete. Die Einsatzkräfte versuchten noch, ihm zu folgen, verloren ihn schließlich aber aus den Augen. Im Bereich der Krumbacher Straße wurde dann ein wegfahrender weißer Wagen gesehen, wie über Funk mitgeteilt wurde. Dieses und ein weiteres Auto wurden von der Polizei kontrolliert. In den Autos saßen insgesamt sechs junge Leute im Alter von etwa 20 Jahren. Sie hatten laut Polizei Farbanhaftungen an den Händen und der Kleidung und wurden deshalb mit den Graffitis in Verbindung gebracht. Zur weiteren Sachbearbeitung kamen sie zur Bundespolizei nach Augsburg. Später wurde festgestellt, dass ein am Bahnhof in Dinkelscherben abgestellter Personenzug auf einer Länge von circa 80 Metern besprüht wurde. Der Schaden liegt nach Angaben der Polizei etwa im fünfstelligen Bereich. (AZ)

