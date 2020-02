Dinkelscherber erzählt: So läuft es hinter den Kulissen von DSDS

Plus Aus dem Kinderzimmer in Oberschöneberg geht es für René Thelke auf die ganz große Bühne. Wie das Casting bei "Deutschland sucht den Superstar" abläuft und was davon zu sehen ist.

In seinem Zimmer liegt der berühmte gelbe Zettel. „Du bist im Recall“ steht da in großen schwarzen Buchstaben. Im Kosmos der wohl bekanntesten Castingshow Deutschlands heißt das: „Eine Runde weiter“. Wer den Zettel in Händen hält, der hat Talent – zumindest in den Augen der Fernsehjury. Für René Thelke aus dem Dinkelscherber Ortsteil Oberschöneberg ist damit ein großer Traum in Erfüllung gegangen. Er verrät, wie es hinter den Kulissen von „ Deutschland sucht den Superstar“ abläuft.

Dass er einmal vor Dieter Bohlen und Co. singen würde, hätte der 17-Jährige vor wenigen Monaten nicht gedacht. Über Instagram machte er auf sich aufmerksam. Offenbar überzeugte er mit seinen Gesangsvideos einen Talentscout, der auf der Suche nach potenziellen Kandidaten für die Show war. Er lud den damals 16-Jährigen zum ersten Vorcasting für die Sendung ein. Denn bevor die Kandidaten der Sendung vor der Star-Jury singen dürfen, müssen sie sich vor den Redakteuren der Sendung beweisen. Nur wer hier überzeugt, hat die Chance vor Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo zu stehen. Beim ersten Vorsingen vor den Redakteuren sang er „Keine Maschine“ von Tim Bendzko. Das kam an. Wenig später durfte er am großen Fernsehcasting in Füssen teilnehmen. „Ich war extrem aufgeregt“, erinnert sich René Thelke. Schließlich ist besonders Dieter Bohlen für seine markanten Sprüche – teils weit unter der Gürtellinie – bekannt.

Seine Musikalischen Vorbilder: Mark Forster, Pietro Lombardi und Ed Sheeran

Doch der 17-Jährige vertraute in sein Talent. Wenn René Thelke singt, blüht er auf. Seine Stimme ist klangvoll und kräftig. Der 17-Jährige wirkt dann plötzlich erwachsen. Seit Jahren singt er in der Schulband der Zusmarshauser Realschule. Das Klavierspielen hat er sich selbst beigebracht. Musikalische Vorbilder: Mark Forster, Pietro Lombardi und Ed Sheeran. Die Fernsehjury wollte er mit einem Song von Wincent Weiss überzeugen.

Das Klavierspielen hat sich Rene Thelke selbst beigebracht. Der musikalische junge Mann singt auch in der Schulband.

Zusammen mit seinen Eltern und Großeltern ging es mit dem Zug zur großen Fernsehshow. Nach stundenlangem Warten ging alles ganz schnell, erinnert sich Thelke. „Plötzlich hat mir jemand ein Mikrofon in die Hand gedrückt.“ Und wenige Augenblicke später stand er auch schon vor der berühmten Fernsehjury. Was geht einem in diesem Moment durch den Kopf? „Im Fernsehen sieht man immer nur die Jury“, sagt Thelke. Die Kameramänner, Redakteure und Assistenten, die mit im Raum sind, bleiben verborgen. „Da war ich extrem aufgeregt.“ Doch mit dem Song „Feuerwerk“ von Wincent Weiss konnte der 17-Jährige auch die Promijury überzeugen. Am Ende hieß es: „Vier mal Ja“. Für sein Alter habe er eine sehr kräftige Stimme, urteilten Bohlen und Lombardi. Eine kleine Kritik gab der Poptitan aber auch: „Im Refrain fehlt das Feuerwerk.“ Mit dem berühmten gelben Zettel in der Hand fiel der Realschüler nach dem Auftritt seiner Familie in die Arme. „Wir haben alle geweint“, erinnert sich die stolze Mutter Manuela Thelke.

Recall bei Deutschland sucht den Superstar 2020

Im Fernsehen war der Auftritt nicht zu sehen. Bei weitem nicht alle Kandidaten, die eine Runde weiter sind, kommen in die Sendung. Knapp 130 Sängerinnen und Sänger landeten bei der aktuellen Staffel im Recall, erzählt Thelke. Der fand diesmal im Ötztal statt. Eine aufregende Zeit für den 17-jährigen Realschüler. In einem luxuriösen Hotel durften die Kandidaten übernachten. Thelke: „Die haben uns richtig verwöhnt.“ Am nächsten Tag ging es mit der Gondel auf den Berg. Dort dann der alles entscheidende Auftritt. Die Aufregung stieg. Und dann: Blackout. Thelke: „Ich hatte meinen Text vergessen.“ Noch in der Nacht hatte er den Song – „Kaum Erwarten“ von Wincent Weiss – geübt. Doch am nächsten Tag wollten ihm die Zeilen nicht mehr einfallen. Damit endete die Castingshow für den 17-Jährigen: „Natürlich war ich enttäuscht.“ Heute kann er über seinen Auftritt aber schon wieder lachen. „Dieter hat mir empfohlen, mich wieder zu bewerben.“ Und auch abseits der Castingshow läuft es in der Gesangskarriere des 17-Jährigen sehr gut.

Der Realschüler träumt weiter vom Leben als Superstar

Bei Instagram lädt der Zehntklässler regelmäßig kurze Gesangsvideos hoch. Über 1000 Abonnenten folgen ihm. „Das Feedback ist sehr positiv“, meint Thelke. Zu Weihnachten hat er ein neues Mikrofon bekommen, mit dem er seine Songs professionell aufnehmen kann. Der große Traum vom Leben als Sänger ist für den 17-Jährigen noch nicht ausgeträumt. Doch es gibt einen Plan B: Nach dem Realschulabschluss möchte der 17-Jährige eine Ausbildung zum Fachinformatiker machen.

