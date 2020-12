Dinkelscherber müssen fürs Wasser deutlich mehr bezahlen

vor 48 Min.

Plus Die Gebühren für das Wasser in Dinkelscherben werden deutlich teurer. Hintergrund sind die massiven Investitionen ins Netz. Was sich für Verbraucher ändert.

Von Philipp Kinne

Mal wieder geht es in Dinkelscherben um das Wasser. Und mal wieder wird es deutlich teurer. Überraschend kommt das nicht. Schließlich musste die Gemeinde in den vergangenen Jahren massiv in das Netz investieren. Diskutiert wurde bei der jüngsten Gemeinderatssitzung deshalb hauptsächlich darüber, wie die Kosten auf den Verbraucher umgelegt werden können. Für den wird es jetzt deutlich teurer.

Weshalb die Wasserpreise nun wieder steigen müssen, erklärte bei der jüngsten Sitzung Andreas Pinkert vom Büro Schneider und Zajontz. Er stellte eine Reihe von Gründen für die Erhöhung vor.

Deshalb wird das Wasser in der Gemeinde Dinkelscherben teurer

So seien zum Beispiel die Kosten für Personal, Energie und Wasserproben gestiegen. Besonders ins Gewicht fallen aber die massiven Ausgaben in den Unterhalt des Wassernetzes.

Ein Wasserrohrbruch im Herbst dieses Jahres könnte der Grund für eine erneute Keimbelastung im Dinkelscherber Grundwasser gewesen sein. Bild: Gemeinde Dinkelscherben (Archivfoto)

Seitdem im Netz coliforme Keime aufgetaucht sind, musste viel saniert werden. 2018 lagen die Unterhaltskosten bei rund 250.000 Euro, 2019 bei rund 120.00 Euro und für die kommenden zwei Jahre wird mit Unterhaltskosten von rund 100.000 Euro gerechnet. Die Millionenkosten für das geplante neue Wassernetz sind da nicht mitgerechnet. Sie werden den Verbraucher aber wohl in einigen Jahren teuer zu stehen kommen.

Bei den Wasserkosten für den Verbraucher wird in zwei Gebühren unterschieden. Sie zahlen zum einen die sogenannte Grund- oder Zählergebühr für jeden Wasserzähler. Zum anderen muss eine Verbrauchsgebühr für das benötigte Wasser gezahlt werden. Wird die Grundgebühr deutlich teurer, steigt die Verbrauchsgebühr weniger - und umgekehrt.

Die neuen Gebühren für das Wasser in Dinkelscherben im Überblick

Die Grundgebühr wird für Normalverbraucher auf 150 Euro im Jahr erhöht. Der Wasserpreis steigt auf 1,38 Euro pro Kubikmeter. Die Gebühren fürs Abwasser steigen um 55 Cent pro Kubikmeter auf nun 3,58 Euro. Konkret bedeutet das:

Single-Haushalt: Geht man davon aus, dass ein Alleinstehender einen Wasserverbrauch von 40 Kubikmetern im Jahr hat, muss er künftig - inklusive Abwassergebühr - rund 363 Euro fürs Wasser zahlen. Das sind rund 86 Euro mehr als bisher.

Familie: Eine vierköpfige Familie mit einem Wasserverbrauch von 140 Kubikmetern muss künftig rund 868 Euro zahlen. Das sind etwa 168 Euro mehr als bisher.

Großverbraucher: Ein Landwirt, der mit 3000 Kubikmetern im Jahr besonders viel Wasser verbraucht, wird künftig mit rund 4830 Euro zur Kasse gebeten. Das sind etwa 935 Euro mehr als bisher. Alle Zahlen beruhen auf Rechenbeispielen des Experten Andreas Pinkert .

Angesichts dieser Zahlen sprach Gemeinderat Peter Kraus (Freie Wähler) von einer "deutlichen Erhöhung". Verwundert zeigte er sich darüber, dass das Gremium erst am späten Freitagnachmittag darüber informiert worden sei. Schließlich ginge es bei den Wasserpreisen um Gebühren, die jeden Dinkelscherber betreffen. Wie bei der Sitzung zur Sprache kam, fehlten den Wasserexperten offenbar wichtige Unterlagen, weshalb das Gremium erst so spät informiert wurde.

Die Chronologie der Chlor-Krise in Dinkelscherben 1 / 10 Zurück Vorwärts Mai 2018: Im Hochbehälter Breitenbronn wird ein coliformer Keim gefunden. Bürger aus zwölf Ortsteilen von Dinkelscherben sowie Osterkühbach und Schönebach müssen ihr Trinkwasser abkochen.

Juni 2018: Das Gesundheitsamt ordnet eine Sicherheitschlorung für das Trinkwasser in der gesamtem Wasserversorgung des Marktes Dinkelscherben an.

Juli 2018: Als im Netz stabile Chlorwerte vorliegen, wird die Abkochanordnung wieder aufgehoben.

August 2018: Eine Risikoanalyse wird von den Stadtwerken Augsburg erstellt. Sie soll zeigen, in welchen Bereichen nachgebessert werden muss.

März 2019: Das Gericht entscheidet, dass die Anordnung zur Chlorung des Wassers rechtens ist. Die Gemeinde hatte dagegen geklagt.

Mai 2019: Die Gemeinde beschließt, rund 200 Totleitungen zu entfernen.

August 2019: Nachdem die Gemeinde eine Vielzahl an Sanierungsmaßnahmen am Wassernetz durchgeführt hat, wird erneut ein Antrag auf das Ende der Chlorung gestellt.

November 2019: Das Staatliche Gesundheitsamt in Augsburg bemängelt noch immer einige Sanierungsmaßnahmen.

Mai 2020: Nachdem die Gemeinde Dinkelscherben die Maßnahmen durchgeführt hat, wird erneut ein Antrag auf ein Ende der Chlorung gestellt.

Juni 2020: Das Gesundheitsamt gibt grünes Licht: Die Chlorung des Trinkwassers kann aufgehoben werden. Vorübergehend sollte das Wasser allerdings wieder abgekocht werden. (kinp)

Letztlich komme das Gremium ohnehin nicht drum herum, die Gebühren zu erhöhen, stellte Gemeinderat Ulrich Fahrner (CSU) fest. Die Steigerung sei "die Konsequenz daraus, dass über 30 Jahre hinweg zu wenig ins Netz investiert wurde", so Fahrner. Ratskollege Reinhard Pentz gab zu bedenken, dass man mit der deutlichen Erhöhung der Grundgebühr ein Signal setze. Man sollte klarmachen, dass diese Gebühr in den kommenden Jahren auch wieder sinken könnte, so Pentz. Wenig optimistisch gab sich dazu Bürgermeister Edgar Kalb. Die Erfahrung der vergangenen Jahre habe gezeigt, dass im Bereich Wasser mit teuren Überraschungen zu rechnen sei.

Hohe Grundgebühr schafft Planungssicherheit für die Gemeinde

Grundsätzlich sei es wichtig, die Grundgebühr hoch zu halten, um der Gemeinde fixe Einnahmen zu garantieren, so Kalb. Schließlich machen die Fixkosten zum Unterhalt des Wassernetzes den größten Teil der Ausgaben für die Gemeinde aus. Steigt hingegen die Verbrauchsgebühr, könne das dazu führen, dass der Verbraucher mehr Wasser spart und so die Einnahmen für die Gemeinde sinken. "Da werden die Ökologen die Hände über dem Kopf zusammenschlagen", sagte Kalb. Geht die Gemeinde von höherem Wasserverbrauch aus, sinkt allerdings die Gebühr, so Kalb. "Das ist einfache Mathematik".

Mehr als zwei Jahre lang musste das Trinkwasser in Dinkelscherben gechlort werden. Die Investitionen ins Wassernetz sorgen nun für höhere Gebühren. Bild: Marcus Merk (Archivfoto)

Doch auch mit umweltfreundlichem Verhalten kann der Verbraucher dazu beitragen, dass die Gebühren wieder sinken. Denn eine Menge Geld kostet die Gemeinde die Aufbereitung des Abwassers. Das liege laut Kalb auch daran, dass zum Beispiel fettige Feuchttücher oder Chemikalien in der Toilette und damit schließlich in der Kanalisation landen. Das erschwere die Arbeit an der Kläranlage und führe zu Kosten, die sich letztlich auf den Abwasserpreis niederschlagen.

