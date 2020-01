vor 6 Min.

Dönerwagen bleibt an Bahnunterführung hängen

Unter der Fahrt löste sich die Verkaufsklappe des Wagens. Das bemerkte der Fahrer erst, als es schon zu spät war.

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagabend an der Bahnunterführung der Kreisstraße A6 zwischen Burtenbach und Dinkelscherben gekommen. Wie die Polizei berichtet, hatte sich an dem Wagen eines Verkaufswagens für Döner, vom Fahrer unbemerkt, die Verkaufsklappe während der Fahrt geöffnet. Als der Fahrer durch die Bahnunterführung bei Dinkelscherben fahren wollte, blieb er mit der geöffneten Klappe an der Unterführung hängen. In Folge riss diese heraus. An dem Wagen entstand ein Sachschaden, verletzt wurde aber niemand. Auch an der Bahnunterführung entstand kein Schaden. (AL)