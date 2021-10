Diebe stehlen 400 Kilo Kupfer in Döpshofen

Ein Zeuge sieht, wie die Täter das Buntmetall aus einem Container in ihren Sprinter laden. Als er sie anspricht, flüchten sie.

Dreiste Diebe haben am Dienstag rund 400 Kilogramm Kupfer von einem Lagerplatz in der Klosterstraße in Döpshofen gestohlen. Obwohl ein Zeuge die Tat bemerkte und die Männer ansprach, flüchtete das Trio mitsamt der Beute in einem Sprinter.

Nach Auskunft der Polizei hielten sich zunächst zwei Männer um 17.30 Uhr an dem Lagerplatz auf. Dort steht ein Container, in dem Altkupfer gelagert war. Die Männer fragten einen anwesenden Zeugen, ob sie das Metall kaufen könnten. Dies wurde abgelehnt. Nachdem der Zeuge kurz abwesend war, bemerkte er bei seiner Rückkehr, wie die beiden Männer das Kupfer in einen weißen Mercedes Sprinter einluden. Ein dritter Mann saß bereits auf dem Fahrersitz. Als sie der Zeuge ansprach, flüchteten die drei Täter mit dem Kleintransporter mit etwa 400 Kilogramm Kupfer im Wert von 2500 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Sprinter und den Tätern verlief bislang negativ. Hinweise bitte an die Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0. (thia)