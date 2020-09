09.09.2020

Dominik Leopold bietet einer schweren Krankheit die Stirn

Der Leiter des Online-Gymnasiums Bayern in Nürnberg, Rudolf Schmitt. Am Online-Gymnasium schaffte Dominik Leopold das Abitur.

Ein 23-Jähriger aus Ziemetshausen hat die Abiturprüfung am Online-Gymnasium Bayern geschafft. Wie er das in der von Zuhause aus geschafft hat und welches Ziel er jetzt hat.

Epidermolysis bullosa: Der 23-jährige Dominik Leopold aus Ziemetshausen leidet seit seiner Geburt unter dieser seltenen Hautkrankheit. Der Besuch einer Schule war für ihn immer mit großen Schwierigkeiten verbunden. Umso bemerkenswerter ist das, was er jetzt erreicht hat. Er schaffte das Abitur am Online-Gymnasium Bayern in Nürnberg – mit der Note 1,3. Und er möchte auf diesem Weg entschlossen weitergehen. Er beschäftigt sich jetzt intensiv damit, welche Möglichkeiten eines Studiums es für ihn gibt.

In jüngster Zeit konnten viele Schüler und Lehrer erleben, was es bedeutet, Schulunterricht von zu Hause aus zu gestalten, da das Verlassen der eigenen vier Wände mit einem möglichen gesundheitlichen Risiko verbunden war.

Doch auch außerhalb der aktuellen Corona-Krise kann es speziell für Menschen mit Behinderung ein oft unüberwindbares Hindernis darstellen, für den Schulbesuch das Haus regelmäßig verlassen zu müssen.

Seit zehn Jahren können Menschen mit Behinderung am Onlinegymnasium Bayern Abitur machen

Im Rahmen des zweiten Bildungswegs macht es sich deshalb seit nunmehr zehn Jahren das Online-Gymnasium Bayern in Nürnberg zur Aufgabe, Menschen mit körperlichen oder psychischen Handicaps den Weg zum Abitur zu ermöglichen – komplett vom heimischen PC aus.

Diese Chance hat jetzt auch Dominik Leopold aus Ziemetshausen genutzt. Ursache für die seltene Krankheit, unter der er leidet, ist ein Gendefekt. Er führt dazu, dass die Verankerung zwischen den einzelnen Hautschichten nur unzureichend ausgebildet ist. Bei Berührung oder Reibung können sich sofort Blasen bilden, die schließlich platzen und schmerzhafte Wunden zurücklassen. Der Schmerz wird bei dieser Krankheit zum ständigen Begleiter des Lebens.

„Früher war ich Schüler am Ringeisen-Gymnasium in Ursberg, wo es mir trotz meiner Behinderung ermöglicht wurde, die Mittlere Reife zu erreichen. Der damalige Direktor des Ringeisen-Gymnasiums, Georg Gerhardt, hat mir schließlich das staatlich anerkannte Online-Gymnasium Bayern aus Nürnberg empfohlen, da ich so vielleicht sogar bis zum Abitur gelangen könnte. Das erkannte ich als gute Chance und meldete mich schließlich 2017 dort an“, erklärt er.

Mit dem Tablet an die Tafel schreibt Dominik Leopold an die hunderte Kilometer entfernte Tafel

„Im abendlichen Unterricht herrschte bei uns im Online-Klassenzimmer immer eine positive Lernatmosphäre und auch die Zusammenarbeit unter uns Schülern war immer sehr angenehm.“ Jeder habe sich auf die Hilfsbereitschaft der anderen verlassen können. „Wir hatten schließlich alle das gleiche Ziel.“

Dominik Leopold ist voll des Lobes für die Einrichtung: „Ich denke, dass man die Lehrer des Online-Gymnasiums durchaus zu den Vorreitern der digitalen Bildung in Bayern zählen kann, denn sie haben das Potenzial des Online-Unterrichts immer voll genutzt. Wir konnten einfach per Tablet an unsere digitale Tafel schreiben und hatten sogar öfter mal die Möglichkeit, diverse Anwendungen auszuprobieren, zum Beispiel, um gemeinsam Ideen zu einem Thema zu sammeln.“

Wenn es dann doch einmal zu krankheitsbedingten Fehltagen kam, seien die Lehrer auch immer sehr verständnisvoll gewesen.

Das Finale fand dann aber direkt vor Ort in Krumbach statt: „Die Abiturprüfung konnte ich dann schließlich dieses Jahr am Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach ablegen, welches hierfür freundlicherweise extra einen Raum und Aufsichten bereitgestellt hat. Ich bin wirklich dankbar, dass es mir das Online-Gymnasium Bayern mit dem Erreichen des Abiturs einen wichtigen Schritt in meine Zukunft ermöglicht hat.“

Das Online-Gymnasium ist das einzige seiner Art in Deutschland

Obwohl wir uns mitten im Zeitalter der Digitalisierung befinden, ist das vom Privaten Abendgymnasium Nürnberg und Schulleiter Rudolf Schmitt geführte Online-Gymnasium Bayern das momentan einzige seiner Art in Deutschland.

Zur Gestaltung des Online-Unterrichts wird mit einer speziellen Konferenz-Software ein digitaler Klassenraum geschaffen, in den sich die Schüler und Lehrer einloggen und per Mikrofon sowie Webcam miteinander interagieren können.

Die Teilnahme an diesem Abendgymnasium per Internet stellt für Menschen mit Handicap aber nicht nur eine Alternative zum regulären Schulunterricht dar, sondern bietet, wie Dominik Leopold berichtet, durch die moderne Lernumgebung auch zahlreiche neue Möglichkeiten, die Schulstunden abwechslungsreich zu gestalten. Beispielsweise werden Arbeitsmaterialien von den Lehrkräften direkt als Download bereitgestellt und Schüler haben die Möglichkeit, gemeinsam am digitalen Tafelbild zu arbeiten.

Selbst Prüfungen können zu Hause absolviert werden, da von den engagierten Mitarbeitern des Online-Gymnasiums hierfür jeweils eine Lehrkraft aus der heimatnahen Umgebung der Schüler als Aufsicht organisiert wird, die während der Prüfungszeit bei dem jeweiligen Schüler zu Hause vor Ort ist und ein Auge darauf hat, dass alles mit rechten Dingen zugeht.

Auch Schulen im Augsburger Land arbeiten mit dem Onlinegymnasium zusammen

Hierfür hat das Online-Gymnasium beispielsweise schon mit dem Simpert-Kraemer-Gymnasium in Krumbach, dem Dossenberger-Gymnasium in Günzburg und dem Schmuttertal-Gymnasium in Diedorf zusammengearbeitet.

Wie geht es jetzt weiter? „Eigentlich hatte ich vor, schon in diesem Jahr ein Studium im Bereich des digitalen Grafikdesigns zu beginnen“, erklärt Dominik Leopold. „Durch die momentane Situation bezüglich Corona ist mir das allerdings gerade zu unsicher beziehungsweise gesundheitlich zu riskant.“

Sein ehemaliger Deutschlehrer vom Online-Gymnasium habe ihn jedoch darauf aufmerksam gemacht, dass unter anderem von internationalen Universitäten auch online eine vielfältige Auswahl an Kursen und Studiengängen angeboten werde. „Vermutlich werde ich hiermit die Zeit überbrücken, bis sich die Situation mit Corona ein wenig entspannt hat und ich dann hoffentlich doch ein reguläres Studium aufnehmen kann.“ (pm/lmm)

