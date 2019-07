00:32 Uhr

Domsingknaben bereichern die Messe

Der Vorchor der Augsburger Domsingknaben gestaltete die Vorabendmesse in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Michael in Violau.

Den Vorabendgottesdienst in Violau gestaltet der Vorchor

Gesang aus jungen Stimmen: Unter Leitung von Gertrud Winter, Gruppenleiterin und Früherzieherin sowie Michael Dolp, Kirchenmusiker, Organist, Gesangsleiter und Stimmbildner, gestalteten Jungen aus dem Vorchor der Augsburger Domsingknaben in Abwechslung mit den Kirchenbesuchern den Vorabendgottesdienst in der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Michael in Violau. Die jungen Sänger verbrachten im Bruder-Klaus-Heim, einer Jugenderholungs- und Bildungsstätte der Diözese Augsburg, im geruhsamen Violau ihr Wochenende.

Dekan und Wallfahrtspfarrer Thomas Pfefferer feierte den Gottesdienst, wobei er die Jungs mit ihren Angehörigen besonders begrüßte. In seiner Ansprache stellt er das Lukasevangelium in den Mittelpunkt. Wie Jesus in Zweiergruppen die Jünger in alle Städte und Ortschaft vorausschickte, in die er selber gehen wollte. „Geht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe“, um sein Evangelium zu verkünden. Dies Anweisungen sollen auch wir alle befolgen. Dankesworte richtete er am Ende besonders an die junge Gesangsgruppe, die jedes Jahr einmal nach Violau komme und nebenbei den Gottesdienst mit ihren jungen Stimmen verschönere. Zugleich ermunterte er die Jugendlichen, dass sie weiterhin am Singen und musizieren Freude haben sollen, denn Übung macht den Meister, und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. (fmi)

