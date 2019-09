Dorfladen: Regional trifft den Zeitgeist

Der Erfolg der Herzwerk Genossenschaft aus Horgau ist schon beachtlich. Dabei ist noch keiner der zwei geplanten Läden eröffnet.

Über 300 Anteile an den geplanten Geschäften haben die Initiatoren verkauft, zu je 300 Euro. Das zeigt: Die Nachfrage an regionalen Bio-Produkten ist da.

Erstaunlich ist, dass die neuen Dorfläden genau dort entstehen sollen, wo es eigentlich schon mehr als genug Supermärkte gibt. In Diedorf reiht sich ein Discounter an den anderen. Auch in Horgau gibt es Netto und Edeka. Dennoch fehlt es vielen offenbar an Alternativen. Die könnten die beiden Geschäfte der Genossenschaft nun bieten. Es fehlt im Augsburger Land vielerorts an einem großen Sortiment an Bio-Produkten aus der Region. Wer sie sucht, muss dafür zum Beispiel in die Stadt fahren. Dort hat man den Trend schon früher erkannt. Ein Beispiel dafür ist der Bio-Bäcker André Heuck, für dessen Brot die Menschen in der Augsburger Annastraße regelmäßig Schlange stehen.

ob das auch in den Dorfläden der Herzwerk-Genossenschaft der Fall sein wird? Das Interesse der Menschen an einem Dorfladen ist da. Damit er langfristig Bestand haben kann, müssen sie aber auch dort einkaufen. Zu wünschen ist es den Betreibern.

Themen Folgen