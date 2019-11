vor 18 Min.

Dorfweihnacht Kühlenthal 2019: Termin und Öffnungszeiten

Auch in diesem Jahr findet zu Beginn der Adventszeit die Dorfweihnacht in Kühlenthal statt. Wir haben alle Infos rund um den Termin und die Öffnungszeiten für Sie.

An einem Nachmittag findet seit 2009 in jedem Jahr die beschaulich-gemütliche Dorfweihnacht im kleinen Kühlenthal statt. Einmal wurde der Markt in Kühlenthal sogar schon zum schönsten Weihnachtsmarkt der Region Augsburg gewählt. Vereine und Bewohner des Ortes organisieren den Weihnachtsmarkt selbst, wobei jeder, der mit anpackt, eigene Ideen und Anregungen einbringt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen die Dorfgemeinschaft und das gemütliche Zusammensein in der Vorweihnachtszeit.

Dorfweihnacht Kühlenthal 2019: Termin

In diesem Jahr findet die Dorfweihnacht in Kühlenthal am ersten Adventwochenende statt. Wenn Sie den kleinen Weihnachtsmarkt in diesem Jahr erleben möchten, sollten Sie sich den 31.11.2019 frei halten, denn der Markt findet nur an diesem einen Nachmittag statt. Zu den Highlights des kleinen, romantischen Weihnachtsmarktes gehören in jedem Jahr der Nikolausbesuch, die Tombola und die lebende Krippe, die vor allem bei den kleinen Weihnachtsfans gut ankommt. Für die jüngsten Besucher wird außerdem mit dem Märchenzelt für Spaß und Unterhaltung gesorgt.

Wer den kleinen Weihnachtsmarkt noch nicht besucht hat, kann sich mit diesem Video von 2014 im Vorfeld ein Bild von der Veranstaltung machen:

Dorfweihnacht Kühlenthal 2019: Öffnungszeiten

Die Kühlenthaler Dorfweihnacht hat in diesem Jahr offiziell von 16 bis 20 Uhr geöffnet, je nach dem wie viele Besucher zusammenkommen, könnte man aber auch später noch in gemütlicher Runde einen letzten Glühwein genießen. Wer noch Weihnachtsgeschenke kaufen will, hat die Wahl zwischen Adventskränzen, Duftlampen, Schmuck, Deko-Artikeln und diversen Imkereiprodukten. Außerdem hat die besinnliche Veranstaltung natürlich auch kulinarisch etwas zu bieten: Neben dem klassischen Glühwein gab es im letzten Jahr auch Jagertee und heiße Cocktails. Mit herzhaften Speisen wie Bratwurst, Currywurst und Kartoffeln am Stiel bis hin zu süßen Leckereien wie Waffeln, Schokofrüchten und Muffins ist für jeden Geschmack etwas dabei. (AZ)

