Dorfweihnacht in Leitershofen 2019: Start, Öffnungszeiten und Termine

Dorfweihnacht in Leitershofen 2019: Start, Öffnungszeiten und Termine. Ein beliebter Treffpunkt für Groß und Klein ist der Brunnenplatz.

Die Dorfweihnacht Leitershofen 2019 ist eine gute Einstimmung auf die Weihnachtszeit. Hier erfahren Sie mehr zum Weihnachtsmarkt rund um Start, Termine und Öffnungszeiten.

Am zweiten Adventswochenende 2019 findet in Leitershofen die Dorfweihnacht statt. Der Brunnenplatz des Stadtteils von Stadtbergen verwandelt sich dabei in eine vorweihnachtliche Wunderwelt.

Welches sind die Termine für die Dorfweihnacht? Wann ist der Start? Wir informieren Sie hier über die Dorfweihnacht Leitershofen 2019.

Start und Öffnungszeiten des Weihnachtsmarkts: Wann geht die Dorfweihnacht Leitershofen 2019 los?

Am zweiten Adventswochenende startet die Vorweihnachtszeit in Leitershofen. Hier der Überblick:

07.12.2019 von 16.00 Uhr bis 20.00 Uhr

08.12.2019 von 14.30 Uhr bis 19.00 Uhr

Wie jedes Jahr werden die Budenbetreiber auch bei der Dorfweihnacht 2019 einen Teil des Erlöses für gemeinnützige Zwecke spenden. Unter anderem folgende Vereine konnten in den vergangenen Jahren davon profitieren:

Flüchtlingshilfe Stadtbergen

Togoverein e.V

Muko aktiv e.V

Weihnachtsmarkt Leitershofen 2019: Welche Programmpunkte standen letztes Jahr bei der Dorfweihnacht an?

Im vergangenen Jahr hat Bürgermeister Paulus Metz den Weihnachtsmarkt eröffnet. Auch dieses Jahr wird es wieder etliche Angebote von örtlichen Vereinen und Organisationen geben. Die einzelnen Termine stehen aber noch nicht fest. Bei der Leiterhofener Dorfweihnacht im Jahr 2018 konnten Besucher Konzerten vom Kirchenchor Leitershofen und den Alphornbläsern aus Aretsried lauschen. Auch der Musikverein Leitershofen trat auf.

Neben kulinarischen Ständen wird es auf der Dorfweihnacht Leitershofen auch viele kreative Stände geben - dem Einkauf der Weihnachtsgeschenke steht also nichts im Weg.

Sie findet nur an einem Wochenende statt. Wer noch mehr Weihnachtsmärkte besuchen möchte, kann unter anderem nach Augsburg fahren. Dort gibt es nicht nur de Christkindlesmarkt auf dem Rathausplatz. Eine Übersicht über die Weihnachtsmärkte in der Region finden Sie hier: zur Weihnachtsmarkt-Übersicht. (AZ)

Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen im Programm vorbehalten.

