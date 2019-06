vor 55 Min.

Drahtesel gesucht?

Veranstaltungen in Augsburger Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Die Kleingartenanlage Lindauer Straße feiert Gartenfest mit Festzeltbetrieb und Livemusik: am Freitag, 28. Juni, ab 17 Uhr (bis 23 Uhr) mit Robby Müller, am Samstag, 29. Juni, ab 11 Uhr (bis 23 Uhr) mit Sixpack Sound und am Sonntag, 30. Juni, ab 11 Uhr (bis 17 Uhr) mit der Black Bowlers Band.

Geschirr, Wäsche, Antiquitäten und viele Bücher gibt es beim Flohmarkt der Pfarrei Zum Heiligsten Erlöser, Wellenburger Straße 58, am Samstag, 29. Juni, von 9 bis 14 Uhr, zudem Essen und Getränke. Bei schönem Wetter sind die Stände auf dem Kirchplatz aufgebaut, sonst im Pfarrsaal.

Die Geschichte „Wie tief ist der Ozean?“ wird am Dienstag, 25. Juni, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Die Vorlesestunde ist kostenlos und für Kinder ab vier Jahren geeignet.

Einen Gebrauchtrad-Markt für jedermann veranstaltet das Gehl-Radcenter, Lise-Meitner-Straße 6, am Samstag, 29. Juni, von 8 bis 13 Uhr. Die Konditionen für Verkäufer können unter www.gehl-rad-center.de eingesehen werden. (mus)

