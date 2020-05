Dreh mit Tina Schüssler: Wenn aus einem Versprechen ein Video wird

Plus Unser Redakteur Oliver Reiser spielt im Musikvideo zu Tina Schüsslers neuem Song mit. Beim Dreh hat er einiges erlebt.

Bisher hatte ich mit Tina Schüssler hauptsächlich nur als Boxerin oder Bodybuilderin zu tun. Immerhin ist die 45-Jährige dreifache Weltmeisterin in drei verschiedenen Kampfsportarten. Als sie den Weg in Richtung einer Gesangskarriere eingeschlagen hat, war ich zunächst sehr skeptisch. Doch die 1,59 Meter große Powerfrau zeigt auch hier Qualitäten als Songwriterin und Produzentin. Mit ihrer Tina Schüssler Band würde sie jetzt eigentlich mit den Alt-Rockern von Bonfire auf Europatournee gehen – wenn nicht Corona dazwischengekommen wäre. „44 Termine wurden abgesagt“, ärgert sich Tina Schüssler.

„Wir wären nicht nur die Vorband gewesen, ich hätte auch mit der Band den Song ,Rock’n’Roll Survivor‘ gesungen, in dessen Video ich mitgewirkt habe. Der Clip hatte schon 180.000 Aufrufe bei Youtube.“

Versprechen war schon länger her

Schon in den Anfangstagen ihrer Musikkarriere habe ich ihr versprochen, in einem Musikvideo mitzumachen, wenn sie denn irgendwann einen richtigen Hardrock-Song raushauen würde. Das ist jetzt passiert. „Gedanken springen“ heißt ihr neuester Song, den sie selbst komponiert und getextet hat. Er handelt von den Veränderungen in Corona-Zeiten – und richtig rockig ist er auch. Einem gemeinsamen Video sollte also nichts mehr im Wege stehen.

Als sie mir das Drehbuch zuschickte, hatte ich statt einer Neben- plötzlich eine Hauptrolle. Und auch mein Enkel sollte mitspielen. Der Dreieinhalbjährige verkörpert die ganz junge Generation. Mit dabei beim Dreh beim Treff zwischen der Lech- und Kanalbrücke in Gersthofen ist Kameramann Luca Wiesner, der uns zunächst mal dreimal die Treppe von der Brücke ins Lechbett rauf- und runterhetzt. Nur gut, dass ich in den Corona-Wochen viel gelaufen bin.

Wiedersehen im Kiesbett

Im Kiesbett treffen wir dann auf meine Familie, mit der ich nach der langen Zeit der Ausgangsbeschränkungen ein Wiedersehen feiern darf. Mehr wird jetzt nicht verraten. Mehr zu ihrer musikalischen Karriere verrät Tina Schüssler: „Ich habe diese Woche meinen ersten Plattenvertrag unterschrieben“, strahlt sie.

Am 11. September erfolgt die Veröffentlichung ihres neuen Albums „Verwirrte Welt“, das 13 neue Rock- und Hardrock-Songs enthält. Und ab 19. Mai gibt es jeden Dienstag von 22 bis 24 Uhr mit Tina Schüssler den „Night Call“ in Kooperation mit Muxx.TV Köln. Im Wechsel mit dem bekannten Sportmoderator Ulli Potofski.

Im eigenen Studio der PM7 TV Multimedia Production Augsburg, dessen Inhaber ihr Lebensgefährte Clemens Brocker ist, produziert Tina Schüssler nicht nur Musik und Videos und arbeitet mit über 18 Medienpartner zusammen, sondern moderiert auch ein- bis zweimal wöchentlich sogenannte Geisterkonzerte. Trotzdem hat das Energiebündel kurz vor Drehbeginn noch Zeit für eine Boxeinlage mit dem kleinen Leo. Diese Frau hat Power ohne Ende.

