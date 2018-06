vor 54 Min.

Drei Bands sorgen für rockige Auftritte

Zum Auftakt spielten Gruppen aus der Region. Wie Jugendliche die Veranstaltungen mitorganisierten

Von Benedikt Schulz

Drei Tage lang war rund um das Haus der Musik und dem Stereoton in Neusäß einiges geboten. Am ersten Abend legten sich gleich drei lokale Bands für das Publikum bei Liveauftritten ins Zeug. Lisa-Marie Lemcke, Mitarbeiterin des Stereotons und Mitorganisatorin des Events, erklärte: „Es ist schon was Besonderes, so was hier in Neusäß zu haben. Ich würde mir vor allem wünschen, dass auch neue Jugendliche aus der Umgebung kommen und vom Stereoton überzeugt werden können.“

Das Event fand vor zwei Jahren schon einmal statt, damals jedoch nur einen Tag. Diesmal waren es ganze drei Tage. „Wir wollten mit diesen drei Tagen für jeden Musikgeschmack und verschiedene Altersgruppen etwas bieten“, erklärt die Mitarbeiterin.

So fand am Freitag vor allem für junge Leute eine große Party mit rockigen Livebands und DJ statt, am Samstag gab es ab Vormittag ein Jazzfrühstück, unter anderem mit Sandro Roy (siehe obenstehenden Artikel). Abgeschlossen wurde das City Sound Neusäß am Sonntag mit dem Thema „MusikMärchen“ – eine Veranstaltung für die ganze Familie.

Die Band Paincake spielte am Freitag nicht zum ersten Mal auf dem Stereoton-Gelände. Markus Haberer, Bassist der Aichacher Band Paincake, freute sich über die Gelegenheit, bei dem Open Air zu spielen: „Uns hat es riesen Spaß gemacht und dem Publikum auch. Die Leute sind vor die Bühne gekommen und haben mit uns gefeiert“, sagte er. Für die Band geht es am Donnerstag auf den Augsburger Sommernächten gleich weiter.

Das Event am Freitag war aber nicht nur für Jugendliche gedacht, sondern wurde auch von Jugendlichen gestaltet. Der 19-jährige Neusäßer Nedim Rivic zum Beispiel organisierte das City Sound mit: „Ich habe mich zum Beispiel um den DJ gekümmert und Werbung gemacht. So etwas wie das City Sound könnte ruhig öfter in Neusäß oder der Umgebung stattfinden“, meinte er. Nedim Rivic war mit der Startparty am Freitag mehr als zufrieden: „Es sind viele Leute da, wir haben bunt gemischte Altersgruppen hier, und die Stimmung ist super.“

Die etwas älteren Partygäste konnten ebenfalls überzeugt werden, wie etwa Uta Greischel, die für das Wochenende extra aus der Partnerstadt Markkleeberg angereist kam: „Wir kommen gerade vom „Classic meets Jazz“-Konzert in der Stadthalle. Dieses Event hier ist auch richtig toll, und es freut mich, dass die Stadt Neusäß so etwas bietet. Vielleicht hätte ich aber noch mit ein bisschen mehr Leuten gerechnet“, sagte sie.

Trotz dem nicht ganz vollen Gelände ließen sich die Zuschauer die Stimmung nicht nehmen, wie zum Beispiel die drei Freundinnen Isabel, Nina und Carina: „Wir sind zum ersten Mal da und finden es echt cool. Wir haben ein Plakat gesehen und dachten uns, da könnten wir mal hinschauen. Sollte so etwas noch mal stattfinden, kommen wir bestimmt wieder.“

Neben einem rockigen Auftritt der drei Bands wurde es mit dem Headliner The Sensational Skydrunk Heartbeat Orchestra sogar noch ein bisschen politisch. So meinte der Sänger während des Auftritts: „Es läuft gerade viel falsch in der Welt, und wir sprechen uns gegen den Hass auf dieser Welt aus. Eigentlich singen wir immer gegen Rechtsextremismus, aber ich glaube, man muss gegen jeden Hass singen!“

Themen Folgen