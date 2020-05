vor 17 Min.

Drei Fahrradunfälle an einem Tag

Drei Fahrradunfälle an nur einem Tag hat es in Neusäß und Gersthofen gegeben.

Drei Radler stürzen am Sonntag in Gersthofen und Neusäß ohne Fremdbeteiligung. Alle drei werden ins Krankenhaus eingeliefert.

Drei Fahrradunfälle an nur einem Tag hat es in Neusäß und Gersthofen gegeben. Der erste Sturz passierte am Sonntag gegen 14.40 Uhr auf dem Fuß- und Radweg an der Heisenbergstraße in Neusäß. Eine 64-jährige Radfahrerin hatte laut Polizei den Sperrpfosten übersehen, prallte dagegen und stürzte. Dabei zog sie sie sich leichte Gesichtsverletzungen zu.

Der zweite Sturz passierte gegen 16.30 Uhr in der Alten Reichsstraße. Eine 74-jährige Radlerin wollte an einer Kreuzung rechts abbiegen. Während sie sich umschaute, geriet sie mit dem Vorderreifen an den Randstein. Beim Sturz fiel sie auf die rechte Schulter und den Ellenbogen.

Beim Aufsteigen auf das Fahrrad gestürzt

Der dritte Unfall geschah in Gersthofen. Ein 87-jähriger Rentner wartete gegen 11 Uhr verkehrsbedingt im Laubenweg warten und stieg vom Rad. Als er wieder losradeln wollte, verlor er das Gleichgewicht, stürzte und verletzte sich an der Hüfte. Alle drei Radler mussten ins Krankenhaus eingeliefert werden. (thia)

