00:34 Uhr

Drei Kapellen spielen gemeinsam

Musiker aus Meitingen, Ellgau und Thierhaupten sind dabei

Blasmusik in ihrer ganzen Vielfalt – das konnten die Besucher bei der Lechtal-Serenade im Bürgersaal in Meitingen erleben. Dabei spielten die Musiker von drei Kapellen: von der SGL-Kapelle Meitingen, vom Musikverein Thierhaupten und vom Musikverein Ellgau. Gastgeber war in diesem Jahr die SGL-Kapelle in Zusammenarbeit mit der Kolpingsfamilie, die für das leibliche Wohl der Besucher zuständig war. Geplant war, das Konzert unter freiem Himmel auszurichten. Ein heftiger Regen- und Hagelschauer machte den Musikanten aber einen Strich durch die Rechnung. Eröffnet wurde der Abend vom Musikverein Thierhaupten unter der Leitung von Andreas Glanzmeier. Im zweiten Konzertabschnitt präsentierte sich der Musikverein Ellgau unter der Stabführung von Manfred Braun. Im letzten Serenadenteil spielte die gastgebende SGL-Kapelle. Der Gemeinschaftschor der drei Kapellen war für die begeisterten Zuschauer der Konzerthöhepunkt. Mit dem Stück „Nessaja“ aus dem Musical „Tabaluga“ verabschiedeten sich die drei Blasmusikkapellen von den begeisterten Zuhörern. (peh)

